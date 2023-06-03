Haberler Galatasaray 3 yıllık imza atacak

3 yıllık imza atacak

Galatasaray'a gelirken hiçbir şart sunmayan ve 1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda.... Sarı-kırmızılı yönetimin, +1 yıllık opsiyonu kullanmak yerine başarılı çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca yıllık ücretinin de 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkartılması gündemde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
3 yıllık imza atacak
Galatasaray'a gelirken hiçbir şart sunmayan ve 1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda.... Sarı-kırmızılı yönetimin, +1 yıllık opsiyonu kullanmak yerine başarılı çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca yıllık ücretinin de 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkartılması gündemde...
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