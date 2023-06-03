3 yıllık imza atacak

Galatasaray'a gelirken hiçbir şart sunmayan ve 1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda.... Sarı-kırmızılı yönetimin, +1 yıllık opsiyonu kullanmak yerine başarılı çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca yıllık ücretinin de 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkartılması gündemde...
Galatasaray'a gelirken hiçbir şart sunmayan ve 1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda.... Sarı-kırmızılı yönetimin, +1 yıllık opsiyonu kullanmak yerine başarılı çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca yıllık ücretinin de 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkartılması gündemde...