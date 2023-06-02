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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile devam edecek. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Fenerbahçe ise sezonu derbi galibiyeti ile tamamlamak ve ikinciliği garanti altına almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 12:00
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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