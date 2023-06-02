Azmin zaferi!

Sezonun en güzel hikayelerinden birini Sacha Boey yaşadı. Sezon başında kadroda düşünülmeyen Fransız yıldız, takımın vazgeçilmezi oldu. 22 yaşındaki oyuncu inatçı yapısını milli takım tercihiyle de gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı için davet alan Boey, Fransa Milli Takımı hayalini gerçekleştirmek için geri çevirmişti. Mükemmel bir performans göstererek Fransızların dikkatini çekmeyi başardı. Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosunda kendine yer bulan Boey, hayallerine kavuştu. Öğrenince adeta havalara uçan başarılı oyuncuyu arkadaşları da kutladı. Öte yandan genç yıldızın transferi için Premier Lig ekipleriyle temaslar sürüyor.