Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom sol bek için ise flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Ancak yönetime göre tek sorunlu yer olarak sol bek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Bu sorunun Angelino transferi ile çözülmek istendiği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Angeline bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile 35 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

İspanpol yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Yıldız futbolcunun 14 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Oyuncunun Leipzig ile kontratı 2025 yılında sona erecek

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Angelino sol bekin yanı sıra sol kanatta da forma giydiği maçlarda etkili performans gösteriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Yıldız isim daha önce İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Angelino İspanya U 21 formasını 2 kez giydi.

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