TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol bek bombası! Alman ekibine resmi teklif yapıldı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyor.
Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takımın bonservisi Leipzig'te bulunan ve Hoffenheim'de bulunan Angelino için resmi teklfite bulunduğu belirtildi.
26 yaşındaki İspanyol sol bekin kulübü ile görüşmeleri sürüyor.
Galatasaray'ın yapılan teklifi kabul görmezse, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini de devreye sokacağı öğrenildi.
ANGELINO ÇÖZECEK
Bu sezon sol bekte Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois dönem dönem forma giydi.
Ancak yönetime göre tek sorunlu yer olarak sol bek.
Bu sorunun Angelino transferi ile çözülmek istendiği de gelen haberler arasında.
Angeline bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile 35 maça çıktı.
İspanpol yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun 14 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
Oyuncunun Leipzig ile kontratı 2025 yılında sona erecek
Angelino sol bekin yanı sıra sol kanatta da forma giydiği maçlarda etkili performans gösteriyor.
Yıldız isim daha önce İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giydi.
Angelino İspanya U 21 formasını 2 kez giydi.