Haberler Galatasaray Made in Serie A!

Made in Serie A!

İtalya'da forma giymiş oyunculara vurgu yapılan haberlerde, "Türkiye'de İtalyan festivali. Galatasaray 3 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı." denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Made in Serie A!

GALATASARAY'IN şampiyonluğu dünya basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'den İspanya'ya İtalya'dan Portekiz'e kadar sarı-kırmızılıların şampiyonluğu geniş yankı uyandırdı. Kadrosunda daha önce İtalya'da oynamış oyuncuların varlığı ile dikkat çeken Galatasaray'ın şampiyonluğuna Çizme basını özel yer ayırdı. Eski Serie A yıldızları Mauro İcardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler ön plana çıkarıldı. İTALYAN basınından yansımalar şu şekilde:
TUTTOSPORT: Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydi. Şimdi kutlama zamanı...
SKYSPORT: Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncuları dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
TUTTOMERCATO: İcardi'nin namında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
CALCIO INPILLOLE: Türkiye'de İtalyan festivali. Serie A'nın eski oyuncularıyla dolu Galatasaray 3 sezon sonra şampiyon.
CALCIO NAPOLI: Napoli'den sonra eski Napolili Mertens de şampiyonluk yaşadı.
IL CALCIO QUOTIDIANO:
'Made in Serie A' sayesinde Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu. Şimdi kutlama zamanı.
EUROSPORT İTALIA: Galatasaray'a şampiyonluğu Icardi getirdi. Mertens, Oliveira, Torreira, Zaniolo gibi yıldızlar da sevinç yaşadı.
CALCIOMERCATO: İcardi, Türkiye'de başrolde.

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