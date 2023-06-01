GALATASARAY'IN şampiyonluğu dünya basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'den İspanya'ya İtalya'dan Portekiz'e kadar sarı-kırmızılıların şampiyonluğu geniş yankı uyandırdı. Kadrosunda daha önce İtalya'da oynamış oyuncuların varlığı ile dikkat çeken Galatasaray'ın şampiyonluğuna Çizme basını özel yer ayırdı. Eski Serie A yıldızları Mauro İcardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler ön plana çıkarıldı. İTALYAN basınından yansımalar şu şekilde:

TUTTOSPORT: Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydi. Şimdi kutlama zamanı...

SKYSPORT: Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncuları dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

TUTTOMERCATO: İcardi'nin namında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

CALCIO INPILLOLE: Türkiye'de İtalyan festivali. Serie A'nın eski oyuncularıyla dolu Galatasaray 3 sezon sonra şampiyon.

CALCIO NAPOLI: Napoli'den sonra eski Napolili Mertens de şampiyonluk yaşadı.

IL CALCIO QUOTIDIANO:

'Made in Serie A' sayesinde Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu. Şimdi kutlama zamanı.

EUROSPORT İTALIA: Galatasaray'a şampiyonluğu Icardi getirdi. Mertens, Oliveira, Torreira, Zaniolo gibi yıldızlar da sevinç yaşadı.

CALCIOMERCATO: İcardi, Türkiye'de başrolde.