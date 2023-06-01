Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra Galatasaray yeniden şampiyonluğa ulaştı. Ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusu Başkent'ten tüm Türkiye'ye yayıldı. Caddeler sokaklar Galatasaraylı taraftarlarla doldu. Florya'da ise ayrı bir heyecan vardı. Ankaragücü maçı öncesi toplanmaya başlayan taraftarlar, şampiyonluğun ardından akın akın tesislere gitmeye başladı.

HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerde içeriye alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti. Geç saatlerde tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Mauro İcardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu. Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.

ÖZBEK CAMİAYI BİRLEŞTİRDİ

G.Saray Kulübünde ikinci kez başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, ilk döneminden farklı bir yönetim ortaya koydu. Camiayı birleştirmek ve kulübü mali bağımsızlığa kavuşturmak hedefiyle bu göreve geldiğini belirten Özbek, bu amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yaptı. Kulübün gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ve tesisleşme anlamında önemli adımlar atan Dursun Özbek yönetimi, futbolda da Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevine getirilen Erden Timur ile iyi bir uyum sağladı.

BURUK İLK SEZONUNDA ZİRVEYE TAŞIDI

G.Saray'da sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, altyapısında yetiştiği ve uzun yıllar formasını giydiği takımını ilk sezonunda şampiyonluğa taşıdı. Başarılı geçen futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Okan Buruk, bu görevde Akhisar Belediyespor ile kazandığı Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

TRANSFERLER TAM İSABET

Galatasaray, sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği futbolcuların çoğundan üst düzey verim aldı. Sezon başında transfer edilen Icardi, Rashica, Mertens, Abdülkerim, Oliveira ve Torreira ilk 11'in değişmez isimleri olurken, Leo Dubois, Juan Mata, Midtsjö ve Kazımcan da görev aldıkları sürelerde beğeni topladı. Devre arasında alınan Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Adekugbe de görev aldıkları maçlarda takıma önemli katkı sağladı.

GİZLİ KAHRAMAN TORREIRA

G.Saray'ın sezon başında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira, şampiyonlukta çok büyük rol oynadı. Tekmeye kafa uzatan Uruguaylı, bu sezon orta sahadaki hırslı ve etkili mücadelesiyle adeta bir dinamo görevi gördü. İkili mücadelelerdeki üstün performansı ve isabetli pas oranıyla öne çıkan Torreira, Okan Buruk'un en çok güvendiği futbolculardan biri olurken, taraftarın da en sevdiği isimler arasında yer aldı.