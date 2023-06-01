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Fenerbahçe bizi alkışlayacaktır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbiyle ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe bizi alkışlayacaktır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray" sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, "Emeği geçen herkese, futbolcularıma, teknik kadroma, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum" dedi. Özbek, pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında ezeli rakiplerinin kendilerinin alkışlayıp alkışlamayacağı ile ilgili olarak ise, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaktır" dedi.

KUPA BEKLENİYOR

Dursun Özbek, şampiyonluk kupasını Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti. UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.

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