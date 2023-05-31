Yeni İmparator

G.Saray'ın başına geçtiği ilk sezonda kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, A.Gücü karşısında sarı-kırmızılı ekibe 23. şampiyonluğunu kazandırdı. Geçtiğimiz sezonu 13'üncü sırada bitiren takımı devralan Buruk, adeta camiayı yeniden ayağa kaldırdı. Jorge Jesus, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı gibi isimleri geride bırakan 49 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayarak adını G.Saray tarihine yazdırdı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Futbolculuk döneminde ilk şampiyonluğunu 30 Mayıs 1993'te Ankaragücü karşısında yaşayan Buruk için tarih adeta tekerrür etti. Tarihler yine 30 Mayıs'ı gösterdiğinde bu kez teknik adam olarak Ankaragücü deplasmanına çıkan tecrübeli hoca, tarihi galibiyetle sarı-kırmızılı camiayı 23. kez lig şampiyonluğuna ulaştırdı. Buruk, böylece G.Saray tarihinde ilk tam sezonunda Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından mutlu sona ulaşan ilk yerli çalıştırıcı oldu.

HAMZAOĞLU'NU YAKALAMIŞ OLDU

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekipte hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu. Buruk'tan önce bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu yaşamıştı. Fatih Terim ise futbolcuyken bunu başaramıştı.

İKİNCİ YERLİ İSİM OLDU!

Başakşehir'in ardından G.Saray'la da şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, lig tarihine de adını yazdırdı. Mustafa Denizli'nin ardından iki takımı şampiyon yapan ikinci Türk teknik direktör oldu. Denizli üç büyüklerde başarmıştı.

LİGDE GELENEK DEVAM EDİYOR

Yerli teknik adamların geleneği sürüyor. Son 16 yılda takımlar, Türk hocalarla şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico oldu.

TÜRKLER MUTLU SONA ULAŞTIRDI

G.SARAY son 7 zaferini yerli isimlerle yaşadı. 2007-2008'de Cevat Güler'le başlayan süreç, 2011-2012, 2012-2013, 2017- 2018, 2018-2019'da Fatih Terim ve 2014- 2015'te Hamza Hamzaoğlu'yla sürmüştü.

G.SARAY'IN GURURLARI!

Lig tarihinde G.Saray'ı şampiyon yapan yerli teknik direktörlerin (geçici olarak göreve gelenler hariç) tamamı futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı formayı giydi.Buruk; Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç'tan sonra bunu başardı.

TÜRKİYE UYUMADI

G.Saray'ın 23. şampiyonluğunu yaşadığı gecede Türkiye adeta uyumadı. Ülkenin dört bir yanında sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. Aslan'ın şampiyonluğunu doyasıya kutlayan taraftarlar, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Meşaleleri alan sarı-kırmızılılar caddelere dökülürken, şampiyonluk şarkıları tüm Türkiye'yi inletti.