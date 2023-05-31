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Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile oynayan Galatasaray, galibiyetle birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyet elde ederek cumhuriyetin 100. yılında şampiyonu oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ankaragücü - Galatasaray maçını ve Cimbom'un şampiyonluğunu dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:41
Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – 100. YIL

Galatasaray ailesine şampiyonluk hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "Galatasaray, Cumhuriyetin yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti. Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı. Başkan Özbek'in "Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu özel şampiyonluğun teknik direktör Okan Buruk açısından da çok büyük önemi var. Neden mi? Okan hoca, futbolcuyken 30 yıl evvel sarı kırmızılı ekipteki ilk şampiyonluğunu Başkent'te yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü'nü yenerek kazandı. Okan hoca, F.Bahçe'nin 2000- 2001'i şampiyonlukta tamamladığı sezonda Galatasaray, evinde Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'ne kaybetmiş, Okan Buruk da 33. dakikada kırmızı kart görmüş, kaçan şampiyonluğun hedefi haline gelmişti. Hatta sezon sonunda Emre Belözoğlu ile beraber İnter'e transfer olduğunda Galatasaray tarafından veto yemiş ve uzun yıllar bu baskıyı hep hissetmişti.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ama başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray tarlasından yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan Buruk'u takımın başına getirerek büyük bir devrim yaptı. Yüzüne Allah güldü ve çalışkanlığının karşılığını tıpkı 30 yıl önceki gibi bu kez hoca olarak Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluk yaşamasını bildi. Okan hoca, böylece kendisinden alınmak istenen itibarı, şampiyonlukla ve Galatasaraylı kimliğiyle geri kazandı.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – 30 MAYISLAR

Başkentte yağmur altında muhteşem bir ilk yarı izledik. Galatasaray sayısız gol pozisyonundan sadece ikisinde Icardi ile gol bulurken bir topu direkten bir topuysa Muslera'dan dönen ev sahibi Ankaragücü'yse maçı ve ligde kalmayı ne kadar istediğini ispatlıyordu. İki takım soyunma odalarına en az birer gol daha fazla atmış olarak girebilirdi. Galatasaray'ı bu sezonun büyük bölümünde hemen hemen herkes şampiyonluğa en yakın takım olarak gördü. Peki ya; Arjantinli olmasaydı? Icardi gibi muazzam bir yıldızın varlığı sadece çok karanlık geçebilecek dün geceyi tüm sezonu ışıl ışıl aydınlattı.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bırakın sezonu, dün Ankara'da Icardi olmasaydı nasıl bir sezon finali izlerdik acaba. Son haftalarda çok pozisyon bulmasına rağmen güçlü oyununu skora yansıtmayı sadece Icardi'yle becerebilen bir Galatasaray izliyoruz. Torreira, Boey, Muslera yine iyi performans sergileyen isimler arasındaydılar. Bir süredir formsuz olan isimlerden Rashica'da olumlu yönde bir kıpırdanma dikkat çekiciydi. Futbolculuğunda ilk şampiyonluğunu otuz sene önce Ankara'da yaşayan Galatasaraylı Okan, sarı kırmızılı takımın başında yine bir 30 mayısta Ankaragücü karşısına şampiyonluk için çıkmıştı. "Mayıslar bizimdir" Galatasaraylılar'ın en önemli mottolarından biridir.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Misal "17 Mayıs" deyince hangi Cimbomlunun yüreği sızlamaz… Bundan böyle 30 Mayıs tarihi ise en çok Okan Buruk ismini hatırlatacak. O artık yaşayan bir Galatasaray efsanesi. Kim bilir belki de sarı kırmızıların otuzuncu şampiyonluğunda da takımın başında o olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında başkentte gelen 23. Galatasaray şampiyonluğu kutlu olsun. Baş rol kuşkusuz güzel insan, büyük hoca Okan Buruk'un elbet… Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimi, futbolcuları ve vefakâr taraftarı da yürekten kutluyorum. Avrupa'yı çok özleyen Galatasaraylılar'ın önümüzdeki sezonki önceliği –kuşkusuz uluslararası arenada başarılı olmaktır. Galatasaray anayasasının en tartışılmaz maddesi budur; TÜRK OLMAYAN TAKIMLARI YENMEK!

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – SOM ALTINDAN ŞAMPİYONLUK

Galatasaray ana sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı! Tebrikler Galatasaray! Galatasaray, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü'nde şampiyon olmak için müthiş bir kadro kurdu. Ve 100. YIL ŞAMPİYONU OLDU!
Başkan Dursun Özbek vizyonu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un dünya yıldızlarına sarı kırmızılı formayı giydirmesiyle birlikte şampiyonluğun temel taşları çok sağlam atılmıştı.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk da karşısında Jesus gibi A Plus bir teknik adam olmasına rağmen, gaza bastı gitti. Okan hoca, Jesus'a hocalık dersi verdi ve 23. Şampiyonluğu Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'ın bu şampiyonlukta sahadaki ŞAH DAMARI İcardi idi elbette. Çok değerli ve çok güzel goller attı. Ama Kerem Aktürkoğlu ise her maçta olağanüstü mücadelesi ile şampiyonluğu nakış gibi işleyen isim oldu. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu birlikteliği tıpkı Napoli'ye şampiyonluğu getiren Osimhen ve Kvaratskhelia ikilisine benziyordu. Bu muhteşem ikililer, takımlarını şampiyonluğa taşıdılar.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Şampiyonluk yolu uzun bir maratondur. Yollar da engel ve diken doludur. Galatasaray, sezonun ilk 7 haftalık bölümünde hakemlerden çok çekti, bazı maçlarda hakemi de yendi Galatasaray! Galatasaraylı futbolcuların formalarından bu sezon adeta 100 yıllık ter aktı. Aslanlar; dün gece Başkent'te liderliği şampiyonluğa, şampiyonluğu da sarı-kırmızılı bir aşk masalına taşıdılar. Kim demiş dağlar yeşil diye! Dün gece dünyadan yıldızlara kadar sarı kırmızı idi dünya! Galatasaraylı futbolcular; bu sezon yıldızları yere indirip, göğüslerine takan futbolcular topluluğu olarak mutluluğun resmini çizdiler!

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan dünya yıldızı İCARDİ idi. Tüm olasılıkların bitiği yerde İCARDİ başladı. Dün gece Başkent'te Eryaman Stadı'nda Galatasaray destanının ayak izleri vardı.
Galatasaraylı futbolcuların Ankaragücü maçına, yani şampiyonluk maçına çıkarken gözlerinden fışkıran alevi gördük. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahada adım atarken bile sanki havada yürüyorlardı. Daha önceki hiçbir futbol gerçeğine benzemiyordu

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Aslanlar'ın sahadaki mücadelesi! Bunlar Uzaylı! Bu takımın kod adı ŞAMPİYON!
Her maçta bir çılgınlık üretti Galatasaray! Allah vergisi bir ihtişam! İşte GALATASARAY! Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek! Ateşlere basarak yürüyen takım ruhu! Koşun haber verin tarihe; ŞAMPİYON GALATASARAY!
Dün gece YÜREKLERİN GÖNDERİNE GALATASARAY BAYRAKLARI çekildi! Bu sezon Galatasaray, suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Galatasaray'ın bu şampiyonluğunun bir ruhu vardı. Şampiyonluk imzası da SOM ALTINdandı!

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – ADANMIŞLIK VE AŞK

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi tabii ki gelinen son nokta.
Filmi başa sardığımızda sezon başı diğer rakiplerine göre yarış içindeki en handikaplı takımdı.
Çünkü haziran sonu gibi yeni bir yönetim geldi, bununla beraber yeni hoca, yeni bir kadro oluşturuldu.
En önemlisi ligi bir önceki sezon 13. sırada bitirmiş bir takımın vce camianın mental olarak da yıpranmışlığı vardı.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sezon içinde Dünya Kupası arasına kadar çok gelgitlerin yaşandığı, Okan hocanın iki tane final maçı olarak nitelenecek Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından başarıyla çıkması sonraki süreçte hazırlık maçların bile istenen performans alınamayınca tartışılması bana göre çok anlamsızdı ve hiç hoş olmadı.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Buna da Okan hoca en güzel cevabı fazla konuşup açıklama yapmak yerine sahada verdi.
Teknik taktik olarak çok olumlu işler yapsa da en önemli farkı bu yıldızlar topluluğunu yönetebilmesi ve başarıya yönlendirebilmesi açısından resmen diğer hocalara örnek olmasıydı.
Liderlik dersi verdi. Sezon içinde G.Saray'ın diğer takımlara göre en büyük farkı da takımın omurgasındaki ana taşıyıcı kolonu çok başırılı performans verdi.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Şamiyonlukta pek çok ismin tabii ki katkısı var.
Savunmanın güçlü kurgusunun en önemli oyuncularıyla Boey, Nelsson, Abdülkerim...
Ortada Torreira tek başına 3 kişilik koşarak mücadele ederek takımı ayakta tuttu.
İcardi 23 maçta 21 gol, 7 asistle ligin kaderini değiştiren adam oldu.
Rashica kimse bu sezon ondan bu performansı beklemiyordu mükemmel oynadı. Kerem attığı 10 gol, 11 asistle kendi limitlerini zorlayıp çok doğru gelişim sağlayıp şampiyonluk baş mimarlarından biri olmayı fazlasıyla hak etti.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Müthiş bir adanmışlık yoksa müthiş bir başarı da yoktur.
G.Saray takımının bu seneki başarısındaki en büyük özellik saha içi ve dışında buydu.
Aşk nasıl iki kişinin tek olmasıysa, Galatasaray da bu büyük başarıda oyuncusuyla teknik heyetiyle yönetimiyle 30 milyonluk taraftarının da müthiş coşkusuyla o armanın altında tek bir vücut tek bir kalp oldular.
Aşklarını gösterdiler.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – İŞİ BİTİRMEK

Galatasaray kafaya koymuş, 'Ben bu işi bitireceğim' diyor. Bunu bütün futbolcular hissettiği zaman zaten işi bitirirsiniz...
Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli deriz ya G.Saray'ın Ankaragücü'nü yeneceğini bir hafta önce seyrettiğim kupa yarı finalinde gördüm. Ankaragücü iyi futbol oynamıyor, birkaç oyuncusu var, o kadar.
Ancak bunu bu teknik adama bağlayamamam. Çünkü siz bir sezonda 4 hoca değiştirirseniz olacağınız budur.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu takımı gördükten sonra G.Saray'ın oyun şekli ve son haftalardaki mücadele gücü (bakın mücadele gücü diyorum, iyi futboldan bahsetmiyorum) ve 'ben bu işi götüreceğim' havası, maçtan evvel benim açımdan G.Saray'ı mutlak favori yaptı.
Bunu söylemek için de zaten kahin olmaya gerek yok. Biraz futboldan anlarsanız bunu net söylersiniz.
G.Saray kafaya koymuş, 'Ben bu işi bitireceğim' diyor. Bunu bütün futbolcular hissettiği zaman zaten işi bitirirsiniz.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Nitekim dün gece öyle bir maç seyrettik.
Sarı-kırmızılılar hiçbir zaman oyundan düşmedi. Hep içeride kaldılar. İcardi iki attı, iki de kaçırdı ama çok çalıştı.
Zaten İcardi bu sene aldığı parayı sonuna kadar hak etti. O geldikten sonra G.Saray'ın oyun şekli, oyun planları tamamen değişti. Diğer futbolcular da İcardi'ye göre oynadılar.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk'a da bir parantez açmak isterim. G.Saray kendi kahramanını kendi içinden çıkarıyor.
Başka yerlerde aramıyorlar.
Bence doğru da yapıyorlar. Jesus, sezona çok iyi başladı ama sonra yolunu sapıttı.
Okan Buruk sezon başı biraz sallandı, onu ve takımı bu maçlarda Gomis kurtardı.

Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yani G.Saray bugün şampiyon olduysa sezon başında Gomis'in attığı gollere borçlu ama Buruk genelde kenarda sakin durdu.
Yaptığım istihbarata göre de futbolcularla münasebeti iyi, bir ağabey, arkadaş gibi.
Böyle olunca da zaten başarı geliyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğu hak ettiler, tebrikler.
Hep söylerlerdi ya 'Mayıslar G.Saray'ın' diye, demek ki doğruymuş.
Maçın hakemi Volkan Bayarslan son haftalarda iyi görüntü verdi.
Sahadaki duruşu, otoritesi, oynatma isteği doğruydu.

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