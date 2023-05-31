Spor yazarları Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – 100. YIL
Galatasaray ailesine şampiyonluk hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "Galatasaray, Cumhuriyetin yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti. Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı. Başkan Özbek'in "Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu.