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Galatasaray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanması Altay'a yaradı. İzmir temsilcisi sezon başında sarı-kırmızılılara gönderdiği Kazımcan Karataş transferinden 2 milyon TL daha gelir elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:19
Galatasaray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yaz transfer döneminde 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray'a sattığı Kazımcan Karataş'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla oyuncunun sözleşmesinde bulunan 2 milyon TL'lik transfer bonusu devreye girdi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7'si ilk 11 olmak üzere toplam 10 maça çıkma başarısı gösterdi. Öte yandan Altay, 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

KAZIMCAN ALTAY'DA PLAY-OFF ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Altyapısından yetiştiği Altay'da 2019-2020 sezonunda profesyonel olan Kazımcan Karataş, daha sonraki 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla 1. Lig'de play-off'tan şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Altay'ın Süper Lig'de oynadığı 2021-2022 döneminde vazgeçilmezi olan genç oyuncu Galatasaray tarafından yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara katıldı.

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