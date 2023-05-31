Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Arjantinli yıldız G.Saray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Harika bir sezon oldu" diye konuştu.



Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var" yanıtını verdi. Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Mauro Icardi, "F.Bahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim" açıklamasını yaptı.