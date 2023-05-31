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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara şampiyonluk mesajı!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek taraftara teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:58
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara şampiyonluk mesajı!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın kulüp başkanı Dursun Özbek, taraftarlar için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sitesinde, Dursun Özbek'in kutlama mesajına yer verildi.

Özbek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük spor kulübünün, kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu eşsiz taraftarları. Cumhuriyet'in 100'ü, Türkiye'nin en büyüğü. Cumhuriyet'in 100. yılında, Galatasaray'ımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağımızı söyledik ve bunu başardık. Bugün, 23. şampiyonluğu garantilemiş olmanın büyük mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu başarıda aslan payı her zamanki gibi sizlerin. Galatasaray'ın adının geçtiği yerde beklentisiz, koşulsuz desteğini veren 7'den 70'e herkesin. Bizi bir gün bile yalnız bırakmadınız. Galatasaray'ı Türkiye'nin en muhteşem taraftarlarına sahip spor kulübü yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz ve adanmışlığınız için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi daha büyük zaferler bizi bekliyor. Herkes duysun sesimizi, Galatasaray geliyor."

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