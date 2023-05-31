Haberler Galatasaray Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Son dakika transfer haberleri... Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktör adayları arasında Terim'in de yer aldığı öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:11
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

İtalyan basınından Sport Italia'nın aktardığı habere göre Terim, Al Hilal'in teknik direktör adayları arasında...

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek zorunda kalan Ramon Diaz'ın yerine hoca arayışında olan Suudi Arabistan temsilcisi, adaylarını belirledi.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Habere göre Al Hilal, yeni sezon için listesine Fatih Terim ve Brezilyalı antrenör Tite'yi ekledi.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Terim'in kararının ne yönde olacağı henüz bilinmiyor.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Tecrübeli çalıştırıcı, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

İlk teknik direktörlük deneyimini Türkiye U21 takımı ile yaşadı. Ardından Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takım gibi önemli ekiplerde görev aldı.

Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Türk futbolu ve Galatasaray'a birçok kupa kazandıran tecrübeli çalıştırıcı, 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılılardan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.

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