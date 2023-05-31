Fatih Terim'le ilgili flaş iddia! Al Hilal'e mi gidiyor?

Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınından Sport Italia'nın aktardığı habere göre Terim, Al Hilal'in teknik direktör adayları arasında...
Bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek zorunda kalan Ramon Diaz'ın yerine hoca arayışında olan Suudi Arabistan temsilcisi, adaylarını belirledi.
Habere göre Al Hilal, yeni sezon için listesine Fatih Terim ve Brezilyalı antrenör Tite'yi ekledi.
Terim'in kararının ne yönde olacağı henüz bilinmiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.
Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi.
İlk teknik direktörlük deneyimini Türkiye U21 takımı ile yaşadı. Ardından Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takım gibi önemli ekiplerde görev aldı.
Türk futbolu ve Galatasaray'a birçok kupa kazandıran tecrübeli çalıştırıcı, 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılılardan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.