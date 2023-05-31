Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de sarı-kırmızılıların zaferini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:22
Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - ÜÇ AS İKİ VALE!

Fatih Terim'in 3. dönemi başlarken bir önceki sezon 16 mağlubiyet almış bir Galatasaray vardı. Doğru transferler, usta teknik adam hamleleriyle ayağa kalkıp şampiyon oldular.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

10 yıl sonra Galatasaray bu kez ligi 13. sırada bitirmişti. Bir kez daha transferde doğruları yaptılar. Şampiyonluklar büyük futbolcularla gelir, iyi futbol kaliteli isimlerle oynanır.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sezonun uzun hikâyesi elbette yazılacak ama 5 puan yitirdiği Karagümrük ve Beşiktaş maçlarından başlayarak ısrarla kötü oynayan Mertens ve Sergio'nun dün de inanılmazı başarıp şampiyonluk maçında bile sahada kayboldukları akşamda Okan Buruk'un takımı yine büyük karakter koydu sahaya.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Buraya kadar şampiyon gibi oynamışlardı, dün de yedikleri beraberlik golünden sonraki 10 dakika haricinde 'Biz bu maçı kazanıp bu işi burada bitireceğiz' diye bağırdılar.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Icardi, Serie A'da iki kez gol kralı oldu ama Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren golleriyle Valencia'nın arkasında kalsa bile 'Bu ligin kralı benim" dedirtti herkese.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Torreira, haftalardır kafası sargılı oynayan Nelsson ve hücumda artık 5 büyük ligin standartlarına çıkan Kerem ile dün zaferlerini ilan ettiler. Masa aynıydı.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Yeni oturan yaşlı adam, tecrübeli ama oyunu iki papazla açacak kadar da hevesli ve hesapsızdı. Masanın en kısa boylusuydu sonda konuşan ama boyun ne önemi var bu oyunda! Elden üç as, iki vale gelmişti kendisine.

Bülent Timurlenk Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Oturduğu yerden blöf yapıyor havası da vermedi değil. Son konuşan Okan Buruk'tu işte. Kartlarını açtı: Icardi, Torreira, Kerem üç as; Nelsson-Abdülkerim iki vale... Masanın restini aldı.

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