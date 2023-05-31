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Başkan Erdoğan: Yürekten kutlarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Başkan Erdoğan: Yürekten kutlarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı da, 2022-2023 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

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