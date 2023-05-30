Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda tanıdık isimler var.
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda tanıdık isimler var.
Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Bu sayede lider Galatasaray ligi şampiyon tamamlarsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.
Şampiyon temsilcimiz, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan birisiyle eşleşecek.
Aralarında Hagi'nin Farul'u, Riera'nın Olimpija'sının bulunduğu bazı rakipler şu şekilde:
MACCABI HAIFA
BATE
SHERIFF
ZALGIRIS