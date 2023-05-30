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Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken şampiyon belli olmak üzere... Lider Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda yendiği takdirde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan ligi şampiyon tamamlayacak takımın, Devler Ligi ön elemesinde karşılaşacağı muhtemel rakipler netleşiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:18
Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda tanıdık isimler var.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Bu sayede lider Galatasaray ligi şampiyon tamamlarsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Şampiyon temsilcimiz, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan birisiyle eşleşecek.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Aralarında Hagi'nin Farul'u, Riera'nın Olimpija'sının bulunduğu bazı rakipler şu şekilde:

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

MACCABI HAIFA

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

HACKEN

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

KARABAĞ

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

FERENCVAROS

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

RAKOW

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

ASTANA

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

SLOVAN

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