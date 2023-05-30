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Ankaragücü - Galatasaray maçında hava durumu nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, şampiyonluk maçında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele saatinde karşılaşmayı olumsuz etkileyecek bir hava durumu ise beklenmiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 17:16 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 17:16
Ankaragücü - Galatasaray maçında hava durumu nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadele saatinde karşılaşmayı olumsuz etkileyecek bir hava durumu ise beklenmiyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 36'ncı hafta mücadelesinde bu akşam Eryaman Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde, 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma saatinde Ankara'da hava sıcaklığı 12 derece olacak. Eryaman Stadyumu'nda 1770 resmi, 300 özel olmak üzere toplam 2 bin 70 güvenlik personeli görev alacak. Öte yandan Ankara'da gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde su baskınına sebep oldu. Maçın oynanacağı Ankara Eryaman semtinde bulunan Eryaman Stadyumu'nda ise maç saatinde yoğun yağış beklenmiyor. Stat yetkilileri, çok üst düzey bir yağış olmadığı sürece zeminle ilgili herhangi bir problem yaşanmayacağını ifade ettiler.
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