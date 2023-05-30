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ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Galatasaray bu maçı kazanması halinde rakibi Fenerbahçe'nin elde edeceği skora bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:38
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

ZANIOLO CEZALI, 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

ERYAMAN KAPALI GİŞE

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü de biletlerin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu.

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