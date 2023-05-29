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Zafer konvoyu

Galatasaray, Ankaragücü karşısında şampiyonluğa ulaşma ihtimali Ankaralı taraftarları da harekete geçirdi. Ankara’daki Galatasaray taraf tarlarının bu konuda hazırlıklara başladığı maç sonrası havalimanına kadar futbol takımına görkemli bir konvoyun eşlik edeceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Zafer konvoyu
Galatasaray, Ankaragücü karşısında şampiyonluğa ulaşma ihtimali Ankaralı taraftarları da harekete geçirdi. Ankara'daki Galatasaray taraf tarlarının bu konuda hazırlıklara başladığı maç sonrası havalimanına kadar futbol takımına görkemli bir konvoyun eşlik edeceği öğrenildi.
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