Yıldızlı proje

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Şampiyonluğa göre planlarını yapan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak ve başarılı olmak için sıkı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
BaşkanDursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Şampiyonluğa göre planlarını yapan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak ve başarılı olmak için sıkı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Birçok yıldız isme şimdiden talip olan Aslan, oyuncuları ortaya koyduğu projeyle ikna etmeye çalışacak.