Rekor kırdı

Galatasaray, bu sezon Nef Stadı’ndaki maçlarda 45 bin taraftar ortalamasına ulaşarak bu alan da ligin en yüksek sayısına ulaştı. Yarın taraftarı yanında olmayacak belki ama stat çevresinde oluşturulacak platform ile bir sinerji yakalanması amaçlanıyor.
Galatasaray, bu sezon Nef Stadı'ndaki maçlarda 45 bin taraftar ortalamasına ulaşarak bu alan da ligin en yüksek sayısına ulaştı. Yarın taraftarı yanında olmayacak belki ama stat çevresinde oluşturulacak platform ile bir sinerji yakalanması amaçlanıyor.