Ön eleme müjdesi

Süper Lig'de şampiyonluğa bir galibiyet uzakta bulunan Galatasaray'a İtalya'dan güzel bir haber geldi. Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi plan yapıyor. İnter'in Atalanta'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Böylelikle Galatasaray, şampiyonluğu ulaşırsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.