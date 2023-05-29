Galatasaray'da son günleri

Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi’nin gelişiyle yedek kalmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor. Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Juan Mata da veda edecek. Ayrıca sözleşmesinin sonuna gelen Emre Taşdemir, Hatay’dan kiralanan Sam Adekugbe de yolcu...
Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor. Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Juan Mata da veda edecek. Ayrıca sözleşmesinin sonuna gelen Emre Taşdemir, Hatay'dan kiralanan Sam Adekugbe de yolcu...