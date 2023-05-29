GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaşacağı rakibini yendiği takdirde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Aslan'da bir yandan şampiyonluk hazırlıkları yapılırken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
Şampiyonluğa göre planlarını yapan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak ve başarılı olmak için sıkı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
Birçok yıldız isme şimdiden talip olan Aslan, oyuncuları ortaya koyduğu projeyle ikna etmeye çalışacak.
Öte yandan sarı-kırmızılı takıma, İtalya'dan iyi bir haber geldi.
Inter'in Atalanta'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Böylelikle Galatasaray, şampiyonluğu ulaşırsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.