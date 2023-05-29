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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, yeni sezon öncesi Devler Ligi seviyesinde transferler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:53
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaşacağı rakibini yendiği takdirde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Aslan'da bir yandan şampiyonluk hazırlıkları yapılırken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Şampiyonluğa göre planlarını yapan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak ve başarılı olmak için sıkı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Birçok yıldız isme şimdiden talip olan Aslan, oyuncuları ortaya koyduğu projeyle ikna etmeye çalışacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Öte yandan sarı-kırmızılı takıma, İtalya'dan iyi bir haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Inter'in Atalanta'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan yıldızlı proje! Transferleri...

Böylelikle Galatasaray, şampiyonluğu ulaşırsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

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