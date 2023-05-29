Haberler Galatasaray Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kader akşamı olarak değerlendirilen ve haftalardır zirvedeki yerini koruyan sarı kırmızılılar, 3 puan alması halinde şampiyonluğunu tescilleyecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:00
Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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