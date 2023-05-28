Büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, bu sezon hayal kırıklığı yaratttı. Rapid Wien'den 6 milyon euro'ya gelen 19 yaşındaki oyuncu, sadece 6 maça çıktı. Okan Buruk, uyum problemi bulunan Yusuf'tan umudu kesti. Genç oyuncunun gelecek sezon şans bulacağı bir takıma kiralanması bekleniyor.
Büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, bu sezon hayal kırıklığı yaratttı. Rapid Wien'den 6 milyon euro'ya gelen 19 yaşındaki oyuncu, sadece 6 maça çıktı. Okan Buruk, uyum problemi bulunan Yusuf'tan umudu kesti. Genç oyuncunun gelecek sezon şans bulacağı bir takıma kiralanması bekleniyor.