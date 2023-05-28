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Paredes'te Icardi formülü

Gelecek sezonun kadrosunda yeni yıldızlara yer vermek isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Leandro Paredes de yer alıyordu. Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli oyuncu için ilk temas geçtiğimiz günlerde kuruldu. Aslan, Juventus'un opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 28 yaşındaki orta saha için Fransız ekibine İcardi transferindeki önerisiyle gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Paredes'te Icardi formülü

Gelecek sezonun kadrosunda yeni yıldızlara yer vermek isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Leandro Paredes de yer alıyordu. Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli oyuncu için ilk temas geçtiğimiz günlerde kuruldu. Aslan, Juventus'un opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 28 yaşındaki orta saha için Fransız ekibine İcardi transferindeki önerisiyle gitti.

Icardi'nin maaşının 750 bin euro'luk kısmını ödeyen ve 6 milyon euro'yu PSG'ye karşılatan G.Saray, Paredes için de benzer bir formülü devreye sokmak istiyor. Yaklaşık 7.5 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının yarısının karşılanmasını talep eden G.Saray, isteğin kabul görmesi halinde transfere sıcak bakıyor. İcardi'den görüş alan Paredes de G.Saray'ın teklifini olumlu bakıyor.

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