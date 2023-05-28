TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Okan Kocuk'un Samsunspor'la görüştüğü Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar gündemine bir kez daha Günay Güvenç'i aldı.
Gaziantep FK'den kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen eldiven için girişimler başladı.
Okan Kocuk'un Samsunspor'la görüştüğü Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar gündemine bir kez daha Günay Güvenç'i aldı.
Gaziantep FK'den kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen eldiven için girişimler başladı.
31 yaşındaki kaleci, bu sezon ligden çekilen kulübüyle görüşmek için kısa süre içerisinde Gaziantep'e gidecek.
Sözleşmesi 2024'te sona erecek Günay Güvenç'in adı, devre arasında da Galatasaray'la anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti.
Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.
Cimbom'da tek hedef bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Aslan bir yandan da gelecek sezon her kulvarda başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'da takviye yapılması beklenenen bölgelerden birisi ise kale.
Cimbom bu bölge için gündemine son olarak Günay Güvenç'i aldı. Galatasaray'ın Günay Güven'i transfer listesine eklemesinin ardından 31 yaşındaki file bekçisi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.
Günay Güvenç futbola Almanya'nın Ulm takımının alt yapısında başladı. Ardından Kickers takımının yolunu tuttu. İlk olarak Türkiye'ye transferi 2013 yazında Beşiktaş'a transfer olarak gerçekleşti.
Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Adanaspor, Mersin İY, Göztepe, Gaziantek FK takımlarının formalarını terletti. Şimdi ise güncel olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak görev alıyor.
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor.
Okan Buruk'un kale bölgesi için ise Günay Güvenç ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Bu anlamda Günay transferi sarı kırmızılı camiada dikkatle takip ediliyor.