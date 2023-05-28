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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da tüm camia şampiyonluk için kenetlenmişken sarı kırmızılılarda bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom'da yaz transfer döneminde takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de kale. Galatasaray bu bölge için son olarak gündemine Günay Güvenç'i aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Okan Kocuk'un Samsunspor'la görüştüğü Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Sarı-kırmızılılar gündemine bir kez daha Günay Güvenç'i aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Gaziantep FK'den kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen eldiven için girişimler başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

31 yaşındaki kaleci, bu sezon ligden çekilen kulübüyle görüşmek için kısa süre içerisinde Gaziantep'e gidecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Sözleşmesi 2024'te sona erecek Günay Güvenç'in adı, devre arasında da Galatasaray'la anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Cimbom'da tek hedef bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Aslan bir yandan da gelecek sezon her kulvarda başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Galatasaray'da takviye yapılması beklenenen bölgelerden birisi ise kale.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Cimbom bu bölge için gündemine son olarak Günay Güvenç'i aldı. Galatasaray'ın Günay Güven'i transfer listesine eklemesinin ardından 31 yaşındaki file bekçisi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Günay Güvenç futbola Almanya'nın Ulm takımının alt yapısında başladı. Ardından Kickers takımının yolunu tuttu. İlk olarak Türkiye'ye transferi 2013 yazında Beşiktaş'a transfer olarak gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Adanaspor, Mersin İY, Göztepe, Gaziantek FK takımlarının formalarını terletti. Şimdi ise güncel olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak görev alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Okan Buruk'un kale bölgesi için ise Günay Güvenç ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç sürprizi!

Bu anlamda Günay transferi sarı kırmızılı camiada dikkatle takip ediliyor.

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