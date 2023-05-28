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Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı takım gündeminde yer alan Leandro Paredes için Icardi formülünü devreye soktu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 10:16
Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Gelecek sezonun kadrosunda yeni yıldızlara yer vermek isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Leandro Paredes de yer alıyordu.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli oyuncu için ilk temas geçtiğimiz günlerde kuruldu.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Aslan, Juventus'un opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 28 yaşındaki orta saha için Fransız ekibine Icardi transferindeki önerisiyle gitti.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Icardi'nin maaşının 750 bin euro'luk kısmını ödeyen ve 6 milyon euro'yu PSG'ye karşılatan G.Saray, Paredes için de benzer bir formülü devreye sokmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Yaklaşık 7.5 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının yarısının karşılanmasını talep eden G.Saray, isteğin kabul görmesi halinde transfere sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Icardi'den görüş alan Paredes de G.Saray'ın teklifini olumlu bakıyor.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

29 Haziran 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boca Juniors'ta başladı.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus gibi takımlarda forma giydi.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Paredes, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 52 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 4 gole imzasını attı.

Galatasaray'dan transferde Icardi formülü! Paredes...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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