Final sever

Süper Lig'de 23. şampiyonluk için geri sayıma geçen G.Saray, deplasmanda A.Gücü'nü yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, geçmişte karşısına çıkan benzer fırsatları tepmedi. Son yıllarda aldığı kupalarla başarılara alışkın olan camia, ''Mayıslar bizimdir'' sloganıyla iyici havaya girmiş durumda. Yönetim ve taraftarlar hem teknik direktör Okan Buruk'a hem de oyunculara güveniyor. Geçmiş yıllara bakıldığında ise final maçlarındaki başarı camianın şampiyonluk inancını daha da artırıyor.

TEK FİRESİNİ 2021'DE VERDİ

Final niteliğindeki maçlarda istediği sonuçları almasını bilen G.Saray'ın son dönemde tek firesi 2020-2021'de averajla kaybettiği şampiyonluk oldu. 2012'de Kadıköy'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, 2014- 2015 sezonunda ise Beşiktaş'ı yenerek 4. yıldız için dev bir adım atmıştı. 2018'de Göztepe deplasmanında kazanarak ipi göğüsleyen G.Saray, son şampiyonluğunda takipçisi Başakşehir'i devirerek bitime bir hafta kala işi resmiyete dökmüştü. Aslan, 6 şampiyonluk gördüğü son 15 senede oynadığı 4 Türkiye Kupası finalini kazandı. 8 TFF Süper Kupa'nın 6'sını müzesine götürdü, 2'sinde penaltılarla teslim oldu.