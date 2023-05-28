Boomen elden kaçtı

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Branco van der Boomen'in adı G.Saray'la anılıyordu. Fakat Ajax, Hollandalı oyuncuyla görüşmelerde son aşamaya geldi. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2027'ye kadar resmi sözleşme imzalayacak. Boomen bu sezon 38 maçta 6 gol, 13 asistle oynadı.
Toulouse ile sözleşmesi sona eren Branco van der Boomen'in adı G.Saray'la anılıyordu. Fakat Ajax, Hollandalı oyuncuyla görüşmelerde son aşamaya geldi. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2027'ye kadar resmi sözleşme imzalayacak. Boomen bu sezon 38 maçta 6 gol, 13 asistle oynadı.