Atletico peşine düştü

Sarı krımızılı ekipte transferin gözdesi haline gelen Sacha Boey'e yeni talip çıktı. İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Fransız oyuncuya bu kez Atletico Madrid kanca attı. Boey'in şartlarını soruşturan İspanyol devi, önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısını çalacak. Aslan, 22 yaşındaki oyuncuyu 20 milyon euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor. Crystal Palace, Brighton ve Arsenal'le görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 1 milyon euro'ya aldığı yıldızı tam 20 katına satmayı planlıyor. Boey bu yıl 31 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Sarı krımızılı ekipte transferin gözdesi haline gelen Sacha Boey'e yeni talip çıktı. İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Fransız oyuncuya bu kez Atletico Madrid kanca attı. Boey'in şartlarını soruşturan İspanyol devi, önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısını çalacak. Aslan, 22 yaşındaki oyuncuyu 20 milyon euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor. Crystal Palace, Brighton ve Arsenal'le görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 1 milyon euro'ya aldığı yıldızı tam 20 katına satmayı planlıyor. Boey bu yıl 31 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.