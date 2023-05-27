Haberler Galatasaray Opsiyonunu kullandılar

Opsiyonunu kullandılar

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılı yönetim, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldızla 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye bildirdi. Mertens'in gösterdiği başarılı performansla, 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Opsiyonunu kullandılar
Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılı yönetim, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldızla 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye bildirdi. Mertens'in gösterdiği başarılı performansla, 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi.
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