Opsiyonunu kullandılar

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılı yönetim, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldızla 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye bildirdi. Mertens'in gösterdiği başarılı performansla, 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılı yönetim, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldızla 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye bildirdi. Mertens'in gösterdiği başarılı performansla, 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi.