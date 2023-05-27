Mata’dan yanıt bekleniyor

Sözleşmesi bitecek Juan Mata'ya teknik ekibe katılma önerisi yapan G.Saray, İspanyol oyuncudan yanıt bekliyor. 35 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde antrenörlük teklifine yanıt verecek. Bu sezon 17 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Mata, kabul ederse Okan Buruk'un ekibine dahil olacak.
Sözleşmesi bitecek Juan Mata'ya teknik ekibe katılma önerisi yapan G.Saray, İspanyol oyuncudan yanıt bekliyor. 35 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde antrenörlük teklifine yanıt verecek. Bu sezon 17 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Mata, kabul ederse Okan Buruk'un ekibine dahil olacak.