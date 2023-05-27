Haberler Galatasaray Mata’dan yanıt bekleniyor

Mata’dan yanıt bekleniyor

Sözleşmesi bitecek Juan Mata'ya teknik ekibe katılma önerisi yapan G.Saray, İspanyol oyuncudan yanıt bekliyor. 35 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde antrenörlük teklifine yanıt verecek. Bu sezon 17 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Mata, kabul ederse Okan Buruk'un ekibine dahil olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Mata’dan yanıt bekleniyor
Sözleşmesi bitecek Juan Mata'ya teknik ekibe katılma önerisi yapan G.Saray, İspanyol oyuncudan yanıt bekliyor. 35 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde antrenörlük teklifine yanıt verecek. Bu sezon 17 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Mata, kabul ederse Okan Buruk'un ekibine dahil olacak.
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