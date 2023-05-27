İlkay Florya’ya geliyor!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. M. City'nin, 10 Haziran'da İnter'le karşılaşacağı mücadelenin son idmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı iddia edildi. Adı sık sık G.Saray'la anılan ve sarı-kırmızılı takımı desteklediğini her fırsatta dile getiren İlkay Gündoğan'ın gelişi taraftarları heyecanlandırdı.
AtatürkOlimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. M. City'nin, 10 Haziran'da İnter'le karşılaşacağı mücadelenin son idmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı iddia edildi. Adı sık sık G.Saray'la anılan ve sarı-kırmızılı takımı desteklediğini her fırsatta dile getiren İlkay Gündoğan'ın gelişi taraftarları heyecanlandırdı.