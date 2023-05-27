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Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonun planlamalarına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Deneyimli çalıştırıcının kadro yapılanmasında düşünmediği 7 futbolcuya yaz transfer döneminde veda edilecek. İşte o isimler ve operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:18
Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Galatasaray, yeni sezon planlaması büyük bir titizlikle devam ediyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Sarı kırmızılılarda, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra kulüpten ayrılacak isimler belirleniyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefinde olan Cimbom, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği isimleri yönetime sundu.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Buna göre sarı-kırmızılılarda 6 oyuncuya yol göründü.

İşte o isimler...

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

GOMIS İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başladı.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

MATA TEKNİK HEYETE KATILABİLİR
Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Juan Mata ile da vedalaşılması bekleniyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

İspanyol oyuncunun, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray teknik heyetinde görev alması gündemde.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

EMRE TAŞDEMİR VE ADEKUGBE YOLCU
Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Emre Taşdemir de takımda düşünülmüyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

Aynı zamanda, Atakaş Hatayspor'dan bedelsiz olarak kiralanan Sam Adekugbe'nin bonservisi de alınmayacak.

Galatasaray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden

OKAN KOCUK AYRILMAK İSTİYOR!
Yedek kaleci Okan Kocuk'un ise düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında.

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