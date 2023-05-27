Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verdi.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verdi.
Transfer operasyonlarını dört koldan sürdüren sarı-kırmızılıların hedefinde sürpriz bir isim var. İşte detaylar...
Galatasaray ile Bayern Münih transferde karşı karşıya geldi.
Bild'in haberine göre, iki ekip de Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Uzun'u takip ediyor.
U19 Takımında 15 maçta 15 gol ve 5 asistle dikkat çeken genç forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var.
Nürnberg altyapısında yetişen Can, alt yaş kategorilerinde ise Türkiye forması giydi.
U17 ve U18'de 13 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Can Uzun'un Nürnberg'le 2026 yılına kadar sözleşmesi var.
2005 doğumlu Can Uzun Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Genç yetenek futbola Almanya'nın Ingolstadt takımının alt yapısında başladı. Ardından Nürnberg takımının altyapısının yolunu tuttu.
Can uzun çok yönlü bir isim. Futbolcu santrfor ve on numara olarak görev alabiliyor.