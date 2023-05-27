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Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki genç yıldıza Bayern Münih de talip oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:07
Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verdi.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Transfer operasyonlarını dört koldan sürdüren sarı-kırmızılıların hedefinde sürpriz bir isim var. İşte detaylar...

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Galatasaray ile Bayern Münih transferde karşı karşıya geldi.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Bild'in haberine göre, iki ekip de Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Uzun'u takip ediyor.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

U19 Takımında 15 maçta 15 gol ve 5 asistle dikkat çeken genç forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Nürnberg altyapısında yetişen Can, alt yaş kategorilerinde ise Türkiye forması giydi.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

U17 ve U18'de 13 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Can Uzun'un Nürnberg'le 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

2005 doğumlu Can Uzun Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Genç yetenek futbola Almanya'nın Ingolstadt takımının alt yapısında başladı. Ardından Nürnberg takımının altyapısının yolunu tuttu.

Bayern Münih ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Can uzun çok yönlü bir isim. Futbolcu santrfor ve on numara olarak görev alabiliyor.

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