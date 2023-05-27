Bayern ile Can savaşı!

Galatasaray ile Bayern Münih transferde karşı karşıya geldi. Bild'in haberine göre, iki ekip de Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Uzun'u takip ediyor. U19 Takımında 15 maçta 15 gol ve 5 asistle dikkat çeken genç forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Nürnberg altyapısında yetişen Can, alt yaş kategorilerinde ise Türkiye forması giydi. U17 ve U18'de 13 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Galatasaray ile Bayern Münih transferde karşı karşıya geldi. Bild'in haberine göre, iki ekip de Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Uzun'u takip ediyor. U19 Takımında 15 maçta 15 gol ve 5 asistle dikkat çeken genç forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Nürnberg altyapısında yetişen Can, alt yaş kategorilerinde ise Türkiye forması giydi. U17 ve U18'de 13 karşılaşmada 6 gol kaydetti.