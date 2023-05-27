Aslantepe hazırlanıyor

Yönetim, Ankaragücü deplasmanına gidemeyen taraftarları unutmadı. Nef Stadyumu'nu metroya bağlayan alana dev ekran kurulması hazırlıkları başladı. Yönetim, binlerce taraftarın burada maç izlemesini sağlayacak. Şampiyonluk kesinleşirse Ankara dönüşünde takım Aslantepe'ye gelerek taraftarıyla buluşacak.
Yönetim, Ankaragücü deplasmanına gidemeyen taraftarları unutmadı. Nef Stadyumu'nu metroya bağlayan alana dev ekran kurulması hazırlıkları başladı. Yönetim, binlerce taraftarın burada maç izlemesini sağlayacak. Şampiyonluk kesinleşirse Ankara dönüşünde takım Aslantepe'ye gelerek taraftarıyla buluşacak.