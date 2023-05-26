Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur transferi o rakama bitirecek!

GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur transferi o rakama bitirecek!

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadrosu şekillendirmek için erken çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa turunda... Sacha Boey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Timur'un gündemindeki İsim Mert Müldür... İşte transferin bitirilmesi hedeflenen rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:59
GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur o rakama bitirecek!

Gelecek sezonun kadrosu şekillendirmek için erken çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa turunda...

GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur o rakama bitirecek!

Sacha Boey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Timur'un gündemindeki İsim Mert Müldür... İngiltere'den İtalya'ya geçecek olan Timur, Kaan Ayhan'ın transferinde sıcak ilişkiler kurduğu Sassuolo ile masaya oturacak.

GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur o rakama bitirecek!

TRANSFER 5 MİLYON EURO'YA BİTECEK!
Arsenal ile yapılan görüşmede Boey için kapıyı 25 milyon euro'dan açan Timur, 5 milyon euro'ya Mert Müldür'ü bitirmenin peşinde...

GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur o rakama bitirecek!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kuralının gelecek sezon da süreceğini açıklamasının ardından Galatasaray yerli futbolculara yöneldi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur o rakama bitirecek!

Sarı- kırmızılı takım, sezon başında da Mert Müldür'e talip olmuş ancak İtalyan ekibi 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmamıştı. Bu sezon bileğinden sakatlanan Mert, sadece bir maçta forma giyerken piyasa değeri 5 milyon euro'ya kadar geriledi.

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