GALATASARAY HABERİ: Transferde son viraj Erden Timur transferi o rakama bitirecek!

Gelecek sezonun kadrosu şekillendirmek için erken çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa turunda...
Gelecek sezonun kadrosu şekillendirmek için erken çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa turunda...
Sacha Boey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Timur'un gündemindeki İsim Mert Müldür... İngiltere'den İtalya'ya geçecek olan Timur, Kaan Ayhan'ın transferinde sıcak ilişkiler kurduğu Sassuolo ile masaya oturacak.
TRANSFER 5 MİLYON EURO'YA BİTECEK!
Arsenal ile yapılan görüşmede Boey için kapıyı 25 milyon euro'dan açan Timur, 5 milyon euro'ya Mert Müldür'ü bitirmenin peşinde...