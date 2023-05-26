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GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Premier Lig'e gitmesine kesin gözüyle bakılan 22 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Boey'in sürpriz bir hamlede bulunduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 18:41
ARDA AKDENİZ
Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'yle karşılaşacak.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan edecek.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Şampiyonluğa çok yaklaşan Cimbom, özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Yönetim, transfere kaynak yaratmak için kadrodaki futbolculara gelecek teklifleri de değerlendiriyor.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Transfer teklifleri alan futbolculardan birisi Sacha Boey

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Boey, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte adeta yeniden doğdu.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Fransız futbolcu, gösterdiği performansla Leo Dubois'ı yedek kulübesine hapsetti.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

22 yaşındaki sağ bekin yakaladığı büyük çıkış, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, önceki gün Galatasaraylı yöneticilerin İngiltere'de olduğunu ve iki İngiliz kulübünün Boey ve Nelsson'u kadrosuna katmak istediğini yazmıştı.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

İngiliz basını da Boey'in Arsenal'a transfer olmak istediğini öne sürmüştü.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Öte yandan Romano, başarılı futbolcuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

İtalyan gazetecinin haberine göre; Boey, olası yaz transferi için CAA Stellar menajerlik şirketi ile anlaşma sağladı.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Galatasaray yönetiminin İngiliz kulüpleriyle görüşmek üzere bu hafta Londra'da olduğunu hatırlatan Romano, Boey'in sıradaki hedefinin büyük olasılıkla Premier Lig olduğunu da sözlerine ekledi.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Sacha Boey, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 31 maçta 1 gol, 4 asist yaptı.

Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Boey'in piyasa değeri 11 milyon Euro.

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