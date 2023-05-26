GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü gazeteci duyurdu! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'yle karşılaşacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'yle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyonluğa çok yaklaşan Cimbom, özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Yönetim, transfere kaynak yaratmak için kadrodaki futbolculara gelecek teklifleri de değerlendiriyor.
Transfer teklifleri alan futbolculardan birisi Sacha Boey…
Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Boey, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte adeta yeniden doğdu.
Fransız futbolcu, gösterdiği performansla Leo Dubois'ı yedek kulübesine hapsetti.
22 yaşındaki sağ bekin yakaladığı büyük çıkış, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, önceki gün Galatasaraylı yöneticilerin İngiltere'de olduğunu ve iki İngiliz kulübünün Boey ve Nelsson'u kadrosuna katmak istediğini yazmıştı.
İngiliz basını da Boey'in Arsenal'a transfer olmak istediğini öne sürmüştü.
Öte yandan Romano, başarılı futbolcuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.
İtalyan gazetecinin haberine göre; Boey, olası yaz transferi için CAA Stellar menajerlik şirketi ile anlaşma sağladı.
Galatasaray yönetiminin İngiliz kulüpleriyle görüşmek üzere bu hafta Londra'da olduğunu hatırlatan Romano, Boey'in sıradaki hedefinin büyük olasılıkla Premier Lig olduğunu da sözlerine ekledi.
Sacha Boey, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 31 maçta 1 gol, 4 asist yaptı.
Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Boey'in piyasa değeri 11 milyon Euro.