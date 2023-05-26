GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Şampiyonluk için artık günleri sayan ve büyük bir avantajı bulunan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bazı uygulamalar hazırladı.
Şampiyonluk için artık günleri sayan ve büyük bir avantajı bulunan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bazı uygulamalar hazırladı.
Milliyet'te yer alan habere göre Buruk, oyuncularının rehavete girmemesi ve motivasyonlarının bozulmaması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bazı kuralları yürürlüğe koydu.
Buna göre Ankaragücü maçına kadar tesislere ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu durum hem personele hem de oyunculara bildirildi.
Benzer şekilde yine bu süreçte çeşitli etkinlikler ve organizasyonlara kimse katılmayacak.
Futbolcularının tamamen sahaya odaklanmasını isteyen Okan Buruk, bütün detayları düşünürken gerekli uyarıları ve toplantıları sıklıkla yapıyor.
Galatasaray'da çalışmaların büyük bir ciddiyet içinde yürütülmesi de teknik kadroyu memnun ediyor.
30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor.
Maç İstanbul'da olmasa bile Ankara'da çok sayıda Galatasaray taraftarının yaşaması bu karşılaşmaya özel bir anlam katıyor.
Sarı-kırmızılı takımı Ankara'da taraftarlarının karşılaması bekleniyor. Başkentte yaşayan taraftarlar, takımlarının şampiyonluk turuna şahitlik etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanında şampiyon olursa İstanbul'dan önce Ankara'daki taraftarlarıyla kutlama yapacak.