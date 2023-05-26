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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk işleri sıkı tutuyor. Başarılı çalıştırıcı, Florya'da rehavet olmaması adına bir dizi önlem aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 07:56
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Şampiyonluk için artık günleri sayan ve büyük bir avantajı bulunan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bazı uygulamalar hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Milliyet'te yer alan habere göre Buruk, oyuncularının rehavete girmemesi ve motivasyonlarının bozulmaması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bazı kuralları yürürlüğe koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Buna göre Ankaragücü maçına kadar tesislere ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu durum hem personele hem de oyunculara bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Benzer şekilde yine bu süreçte çeşitli etkinlikler ve organizasyonlara kimse katılmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Futbolcularının tamamen sahaya odaklanmasını isteyen Okan Buruk, bütün detayları düşünürken gerekli uyarıları ve toplantıları sıklıkla yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Galatasaray'da çalışmaların büyük bir ciddiyet içinde yürütülmesi de teknik kadroyu memnun ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Maç İstanbul'da olmasa bile Ankara'da çok sayıda Galatasaray taraftarının yaşaması bu karşılaşmaya özel bir anlam katıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rehavet önlemi! Katı kurallar koydu

Sarı-kırmızılı takımı Ankara'da taraftarlarının karşılaması bekleniyor. Başkentte yaşayan taraftarlar, takımlarının şampiyonluk turuna şahitlik etmek istiyor.

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