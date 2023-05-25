TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi.
Performansıyla parmak ısırtan Uruguaylı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasına girdi.
Dinamo görevi gören Torreira, çift yönlü futboluyla takımı en çok rahatlatan isimlerden biri oldu.
Göz dolduran futboluyla şampiyonluk yürüyüşünde büyük katkı sağlayan yıldız oyuncu, taraftarın da sevgilisi konumuna geldi.
Lucas Torreira'nın bu performansına Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı.
Birçok önemli kulüp, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Transferin gözdesi konumunda olan Lucas Torreira kararını verdi.
Özellikle İtalya'dan talipleri olan yıldız ismin yeni takımı belli oldu.
MILAN'A GİDİYOR!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan talip oldu.
MENAJERİ ANLAŞMAYI GALATASARAY'A İLETTİ!
Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri tarafından, Milan'ın oyuncuyla anlaştığı ve bu durumun Galatasaray'a iletildiği öğrenildi.
TORREIRA İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Geçtiğimiz sezon İtalyan kulübü Fiorentina forması giyen Lucas Torreira, Serie A'ya dönme konusunda oldukça istekli.
Geçtiğimiz dönemde Lucas Torreira'nın geleceği hakkında İtalyan basınına konuşan menejer Pablo Bentancur, oyuncunun İtalya'ya dönmek istediğini açıklamıştı.
Galatasaray'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın dikkatini tekrardan çekmeyi başaran Lucas Torreira için beklenen bonservis bedeli belli oldu.
MİNİMUM BEKLENTİ 15 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı futbolcu için 15 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacak.
Bu sezon Galatasaray ile 32 resmi maçta sahaya çıkan Torreira, 1 asist yaptı.
Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.