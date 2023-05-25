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TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Lucas Torreira, transferde birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrılarak yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Lucas Torreira'nın menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşme yaparak oyuncusunun anlaşma sağladığı takımı bildirdi. Cimbom'un kurmayları da 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı ve yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 20:46
TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Performansıyla parmak ısırtan Uruguaylı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasına girdi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Dinamo görevi gören Torreira, çift yönlü futboluyla takımı en çok rahatlatan isimlerden biri oldu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Göz dolduran futboluyla şampiyonluk yürüyüşünde büyük katkı sağlayan yıldız oyuncu, taraftarın da sevgilisi konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Lucas Torreira'nın bu performansına Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Birçok önemli kulüp, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Transferin gözdesi konumunda olan Lucas Torreira kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Özellikle İtalya'dan talipleri olan yıldız ismin yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

MILAN'A GİDİYOR!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

MENAJERİ ANLAŞMAYI GALATASARAY'A İLETTİ!
Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri tarafından, Milan'ın oyuncuyla anlaştığı ve bu durumun Galatasaray'a iletildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

TORREIRA İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Geçtiğimiz sezon İtalyan kulübü Fiorentina forması giyen Lucas Torreira, Serie A'ya dönme konusunda oldukça istekli.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Geçtiğimiz dönemde Lucas Torreira'nın geleceği hakkında İtalyan basınına konuşan menejer Pablo Bentancur, oyuncunun İtalya'ya dönmek istediğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

Galatasaray'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın dikkatini tekrardan çekmeyi başaran Lucas Torreira için beklenen bonservis bedeli belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri Galatasaray'a bildirdi! İşte Lucas Torreira'nın yeni takımı

MİNİMUM BEKLENTİ 15 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı futbolcu için 15 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacak.

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