Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Olimpiu Morutan sezon başında İtalya 2. Ligi'ne kiralık gönderildi.
Olimpiu Morutan sezon başında İtalya 2. Ligi'ne kiralık gönderildi.
Pisa, Serie A'ya yükselemediği için sözleşmede yazan 5.5 milyon euro opsiyon devreye girmedi.
Morutan'ın performansından memnun olan Pisa, Morutan'ın peşini bırakmıyor.
İtalyan ekibi, Galatasaray yönetimiyle transfer için temasa geçti.
Takımda kalmasını isteyen Pisa yetkilileri, sarı-kırmızılılara teklifte bulundu.
3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Morutan'ı kadroda tutmayı amaçlayan Çizme temsilcisi, Galatasaray'a 3 milyon euro önerdi.
GALATASARAY GERİ ÇEVİRDİ!
Bu rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar yapılan teklifi geri çevirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp 24 yaşındaki Rumen yeteneği yeni sezonda Avrupa'da daha üst seviye bir lige kiralamanın planlarını yapıyor.
Yıldız oyuncu bu sezon 6 gol ve 8 asistlik performansıyla göz doldurdu.
On numara bölgesinde oynayan Morutan, sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
Morutan'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Rumen oyuncu ülkesinin milli takımında 7 karşılaşmada sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine Cluj'da başlayan Morutan, Botosani ve FCSB takımlarında forma giydi.