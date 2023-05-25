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Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, Çizme ekibinin gözüne girdi. Morutan'ı takımda tutmak isteyen Pisa kulübü yetkilileri Galatasaray ile temasa geçti. Sarı-kırmızılılara transfer için resmi teklif yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:58
Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Olimpiu Morutan sezon başında İtalya 2. Ligi'ne kiralık gönderildi.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Pisa, Serie A'ya yükselemediği için sözleşmede yazan 5.5 milyon euro opsiyon devreye girmedi.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Morutan'ın performansından memnun olan Pisa, Morutan'ın peşini bırakmıyor.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

İtalyan ekibi, Galatasaray yönetimiyle transfer için temasa geçti.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Takımda kalmasını isteyen Pisa yetkilileri, sarı-kırmızılılara teklifte bulundu.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Morutan'ı kadroda tutmayı amaçlayan Çizme temsilcisi, Galatasaray'a 3 milyon euro önerdi.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

GALATASARAY GERİ ÇEVİRDİ!
Bu rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar yapılan teklifi geri çevirdi.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Sarı-kırmızılı kulüp 24 yaşındaki Rumen yeteneği yeni sezonda Avrupa'da daha üst seviye bir lige kiralamanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Yıldız oyuncu bu sezon 6 gol ve 8 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

On numara bölgesinde oynayan Morutan, sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Morutan'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan o teklife ret! İşte İtalyanların önerdiği rakam

Rumen oyuncu ülkesinin milli takımında 7 karşılaşmada sahaya çıktı.

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