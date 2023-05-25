TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Galatasaray defansının sağında iki yabancı var.
Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor.
Bu yüzden Boey gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor.
Galatasaray defansının sağında iki yabancı var.
Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor.
Bu yüzden Boey gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor.
Boey kalırsa hâlâ piyasası olan Dubois'yu gönderecek.
Dubois'un yerine düşündüğü isim ise Mehmet Aydın.
Türk Milli Takımı'nı seçen Schalke'nin 21 yaşındaki sağ beki için "Alınsın" raporu veren Buruk, Boey'un satılması durumunda Mehmet'ten birinci sağ bek çıkaracağına inanıyor.
Aksi taktirde Boey ile forma yarışına sokacak.
Süper Lig devlerinden Galatasaray ligde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Sarı kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Bu mücadele öncesi ise Galatasaray transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.
Cimbom'da Okan Buruk'un son olarak gündemine Mehmet Aydın'ı aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın gündemindeki Mehmet Aydın şimdilerde Alman ekii Schalke'nin formasını terletiyor.
21 yaşındaki genç yetenek sağ bek başta olmak üzere orta sahanın sağı ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.