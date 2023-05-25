Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılarda transferde gündeme gelen bölgelerden birisi de sağ bek mevkisi. Cimbom bu bölge için aradığı ismi Almanya'da buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Galatasaray defansının sağında iki yabancı var.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Bu yüzden Boey gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Boey kalırsa hâlâ piyasası olan Dubois'yu gönderecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Dubois'un yerine düşündüğü isim ise Mehmet Aydın.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Türk Milli Takımı'nı seçen Schalke'nin 21 yaşındaki sağ beki için "Alınsın" raporu veren Buruk, Boey'un satılması durumunda Mehmet'ten birinci sağ bek çıkaracağına inanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Aksi taktirde Boey ile forma yarışına sokacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Süper Lig devlerinden Galatasaray ligde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Sarı kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Bu mücadele öncesi ise Galatasaray transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Cimbom'da Okan Buruk'un son olarak gündemine Mehmet Aydın'ı aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...

Galatasaray'ın gündemindeki Mehmet Aydın şimdilerde Alman ekii Schalke'nin formasını terletiyor.

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