GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'nin orta sahadaki yıldızı Leandro Paredes'e iyice kancayı taktı.
Bu sezon Juventus'ta kiralık oynayan Arjantinli futbolcuyu başka takımlara kaptırmak istemeyen Cimbom, PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Juventus formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Paredes, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Arjantinli futbolcunun, PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
LEANDRO PAREDES KİMDİR?
29 Haziran 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boca Juniors'ta başladı.
Sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus gibi takımlarda forma giydi.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Paredes, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 52 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 4 gole imzasını attı.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...