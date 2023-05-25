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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de mutlu sona bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Paredes'te ısrarcı... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 08:00
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'nin orta sahadaki yıldızı Leandro Paredes'e iyice kancayı taktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Bu sezon Juventus'ta kiralık oynayan Arjantinli futbolcuyu başka takımlara kaptırmak istemeyen Cimbom, PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Juventus formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Paredes, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Arjantinli futbolcunun, PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

29 Haziran 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boca Juniors'ta başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus gibi takımlarda forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Paredes, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Leandro Paredes'ten vazgeçmiyor!

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 52 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 4 gole imzasını attı.

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