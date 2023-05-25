GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, transferde birçok kulübün listesinde yer alıyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, transferde birçok kulübün listesinde yer alıyor.
İtalyan yıldıza özellikle ülkesinden önemli talipler var.
Serie A devi Milan, transferde en ciddi kulüp olarak öne çıkıyor.
Transferin gözdesi konumundaki Zaniolo'nun takımdaki son durumu merak konusu oldu.
Yıldız ismin babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına yaptığı açıklamada oğlunun transferiyle ilgili konuştu.
İşte o sözler...
MILAN İDDİASI HAKKINDA KONUŞTU!
Genç oyuncunun babası Igor Zaniolo oğlu hakkında, "Galatasaray'da harika gidiyor. Onu özellikle gelecek yılki Şampiyonlar Ligi için transfer ettiler.
Galatasaray bu yıl kesinlikle şampiyonluğu kazanacak. Zaniolo Galatasaray'da çok mutlu" dedi.
Öte yandan Milan'a transfer olacağı iddiasıyla ilgili olarak Igor Zaniolo, "Hakkında pek çok söylenti oluyor ancak onun belli bir bonservis bedeli var ve İstanbul'da da çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile kadroya katmıştı.
Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde bu sezon sonu için 35 milyon euro fesih bedeli bulunuyor.
ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ!
Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesco Costa, İtalyan basınında çıkan oğlunun takım arkadaşları tarafından dışlandığı haberine tepki gösterdi.
Haber fotoğraflarını hesabında paylaşan anne, sonrasında Zaniolo'nun takım arkadaşları ile gülerken fotoğrafını paylaştı.
Bu sezon Galatasaray'da 9 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 3 gollük katkı verdi.
Başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
İtalyan yıldız ülkesinin milli takımında 11 karşılaşmada 2 gollük performans sergiledi.
Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.