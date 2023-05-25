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GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, transferde Avrupa ekiplerinin hedefinde. Özellikle Çizme devi Milan, 23 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteriyor. Takımdaki geleceği belirsiz durumda olan yıldız futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcunun babası Igor Zaniolo, oğlunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Nicolo Zaniolo Milan'a transfer olacak mı? İşte babasının o açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 19:54
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, transferde birçok kulübün listesinde yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

İtalyan yıldıza özellikle ülkesinden önemli talipler var.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Serie A devi Milan, transferde en ciddi kulüp olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Transferin gözdesi konumundaki Zaniolo'nun takımdaki son durumu merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Yıldız ismin babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına yaptığı açıklamada oğlunun transferiyle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

MILAN İDDİASI HAKKINDA KONUŞTU!
Genç oyuncunun babası Igor Zaniolo oğlu hakkında, "Galatasaray'da harika gidiyor. Onu özellikle gelecek yılki Şampiyonlar Ligi için transfer ettiler.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Galatasaray bu yıl kesinlikle şampiyonluğu kazanacak. Zaniolo Galatasaray'da çok mutlu" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Öte yandan Milan'a transfer olacağı iddiasıyla ilgili olarak Igor Zaniolo, "Hakkında pek çok söylenti oluyor ancak onun belli bir bonservis bedeli var ve İstanbul'da da çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile kadroya katmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde bu sezon sonu için 35 milyon euro fesih bedeli bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ!
Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesco Costa, İtalyan basınında çıkan oğlunun takım arkadaşları tarafından dışlandığı haberine tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Haber fotoğraflarını hesabında paylaşan anne, sonrasında Zaniolo'nun takım arkadaşları ile gülerken fotoğrafını paylaştı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Bu sezon Galatasaray'da 9 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 3 gollük katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

Başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması!

İtalyan yıldız ülkesinin milli takımında 11 karşılaşmada 2 gollük performans sergiledi.

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