Haberler Galatasaray Fiyatı belirledi

Fiyatı belirledi

Avrupa'nın birçok kulübü, sarı-kırmızılı oyuncuların peşine düştü. Özellikle Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Fiyatı belirledi

Avrupa'nın birçok kulübü, sarı-kırmızılı oyuncuların peşine düştü. Özellikle Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı. Timur'un İngiltere'de hem Nelsson hem de Boey için de pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncu için de 25'er milyon euro talep edecek.

TOTTENHAM YOLCUSU

İki sezondur Galatasaray'ın defans hattında iyi işlere imza atan Victor Nelsson'un Tottenham'ın gündeminde olduğu öğrenildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Danimarkalı yıldız, mücadeleci futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon euro teklif ettiği Danimarkalı oyuncu, bir sezon daha takımda kalmaya ikna edilmişti. Ancak Tottenham'a gitme olasılığı yüksek görülüyor.

PALACE'IN BEKLERİ GİDİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Crystal Palace, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Boey ile yakından ilgileniyor. Crystal Palace'ın kadrosunda bulunan iki sağ bekinin de kontratı sezon sonunda bitiyor. Hem Clyne hem de Ward'la yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz ekibi, sağ bek bölgesini Boey ile güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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