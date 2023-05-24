Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Attığı gollerle sarı- kırmızılı ekibin başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde sona gelindi.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Attığı gollerle sarı- kırmızılı ekibin başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde sona gelindi.
Bu sezon takıma kazandırdığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Icardi'nin tapusunu almak için de devreye girdi.
Paris'te PSG sportif direktörü Luis Campos ve başkan danışmanı Antero Henrique ile görüşen CEO Erden Timur, Mauro Icardi transferini bitirdi.