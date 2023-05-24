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Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mauro Icardi'den sevindirici haberler geliyor. Attığı goller ve asistleriyle Süper Lig'e damga vuran Arjantinli yıldızın son durumu merak konusu olmuştu. Transfer sihirbazı Erden Timur bir kez daha sahneye çıktı ve Fransız devi PSG ile masaya oturdu. Timur, yaptığı görüşmelerden olumlu dönüş aldı ve transferi bitirdi. Galatasaray'ın Mauro Icardi transferindeki sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Attığı gollerle sarı- kırmızılı ekibin başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde sona gelindi.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Bu sezon takıma kazandırdığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Icardi'nin tapusunu almak için de devreye girdi.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Paris'te PSG sportif direktörü Luis Campos ve başkan danışmanı Antero Henrique ile görüşen CEO Erden Timur, Mauro Icardi transferini bitirdi.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

İLK 11'DE OYNAYACAĞI MAÇLARA BAĞLI
Taraflar arasında yapılan görüşmeye göre Galatasaray Kulübü, bir yıl sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu için Fransız kulübüne 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Ayrıca İcardi'nin 11 başlayacağı her 20 maçta 1.5 milyon euro bonservis bedeline ekleme yapacak. Ancak bu 2 seferde sonuçlanacak. Kolay ulaşılır bonus 8 milyon euro olacak.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda PSG'nin hesabına 1 milyon euro daha yatırılacak. Icardi için PSG lehine şampiyonluk bonusları da olacak.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

AVRUPA'DA İKİNCİ
Bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Mauro Icardi, 22 maçta 19 gol 7 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız golcü, üst düzey liglerdeki kiralık futbolcular arasında Avrupa'da en çok gol atan ikinci isim oldu.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

20 kez fileleri havalandıran Reims'ten Folarin Balogun ise birinci sırada yer aldı. Arjantinli yıldızı, 18 gollü Gianni Bruno, 17 gollü Ümraniye'nin milli forveti Umut Nayir gibi isimler takip etti.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

Ankaragücü'nün Gambiyalı santrforu Ali Sowe 12 golle, Fenerbahçe'nin Augsburg'a ödünç verdiği Berisha da 10 golle listede yer alıyor.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

ICARDİ: SEVGİYİ HİSSEDİYORUM
Mauro İcardi, daha önce yaptığı açıklamada, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söylemişti. Fransız basınına konuşan İcardi, "Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Burada (İstanbul) ise inanılmaz bir ilgi görüyorum. Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum" demişti.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

WANDA NARA SIKINTISI
PSG'den söz alan Galatasaray'ın, Mauro Icardi ile de kısa sürede anlaşması bekleniyor. İmza atmaya hazır ama İcardi'nin bir menajeri olmaması nedeniyle alacağı rakam konusunda henüz görüşme yapılamadı.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

PSG'den 6 milyon 750 bin euro kazanan Icardi için düşünülen rakam 4 milyon euro... İcardi buna prensipte 'Evet' dedi. Ancak menajerliğini yapan karısı Wanda Nara ile bu aralar arası açık olduğu için bu konu netleştirilemiyor.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

JARDEL'İ GEÇTİ
Mauro Icardi, Sivasspor karşısında gol bularak ilk 11 çıktığı üst üste 6. maçında gol attı. Arjantinli forvet, takımın son 6 golüne imza attı. Galatasaray formasıyla daha önce 5 gole üst üste imza atan Jardel'i geçti.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

FALCAO'YU YAKALADI
İlk 11 çıktığı son 6 Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun seriyi yakalayan iki yabancı Galatasaray oyuncusundan biri oldu. Daha önce Radamel Falcao aynı başarıyı göstermişti.

Icardi transferinde şartlar netleşti! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...

34 PUAN GETİRDİ
Bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıkan İcardi, 19 gol ve 7 asistlik dev bir katkı yaptı. Galatasaray, İcardi'nin gol attığı 13 maçta 34 puan kazandı.

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