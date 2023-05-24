Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezon başlayan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk için geri sayım başladı.
Cimbom, 30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçtan galip ayrılması halinde 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.
Şampiyonluk için heyecanlı bekleyişin sürdüğü Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla sık sık gündem olan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok tanınmış ismi takıma kazandırmak istiyor.
Galatasaray'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği başladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da bu sezon gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ve Victor Nelsson gibi isimler de başta İngiliz kulüpleri olmak üzere birçok takımın radarına girdi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin transfer görüşmeleri için İngiltere'de olduğunu açıkladı.
Romano, iki İngiliz kulübünün Boey ve Nelsson'u kadrosuna katmak istediği belirtti.
İKİ OYUNCU İÇİN EN AZ 25 MİLYON EURO
Ünlü gazeteci, Galatasaray yönetiminin hem Boey hem de Nelsson için 25 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendireceğini aktardı.
ZANIOLO'YA DA TALİP VAR
Fabrizio Romano ayrıca Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'ya da ilgi olduğunu söyledi.