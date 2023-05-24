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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:03
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezon başlayan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk için geri sayım başladı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Cimbom, 30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçtan galip ayrılması halinde 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Şampiyonluk için heyecanlı bekleyişin sürdüğü Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla sık sık gündem olan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok tanınmış ismi takıma kazandırmak istiyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Galatasaray'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği başladı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da bu sezon gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ve Victor Nelsson gibi isimler de başta İngiliz kulüpleri olmak üzere birçok takımın radarına girdi.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin transfer görüşmeleri için İngiltere'de olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

Romano, iki İngiliz kulübünün Boey ve Nelsson'u kadrosuna katmak istediği belirtti.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti

İKİ OYUNCU İÇİN EN AZ 25 MİLYON EURO

Ünlü gazeteci, Galatasaray yönetiminin hem Boey hem de Nelsson için 25 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendireceğini aktardı.

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